В Узбекистане вынесли вердикт совместному с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу

Известный футбольный эксперт и функционер Алишер Никимбаев в интервью Championat.Asia, высказал свое мнение относительно возможности проведения чемпионата мира по футболу в 2034 году в Казахстане и Узбекистане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно об идее президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. Однако позже в Министерстве культуры и спорта заявили, что вопрос о проведении этого турнира в Казахстане не рассматривается.

"Мое мнение простое: это нереально. Если Саудовская Аравия отказалась от идеи подавать заявку на проведение ЧМ-2030, то Казахстану и Узбекистану даже не стоит думать о заявке на 2034 год. Начнём с того, что для приёма турнира нужно 15-16 стадионов (как в США, Канаде и Мексике на ЧМ-2026). На сегодняшний день стадионов такого уровня в наших странах ровно ноль. То есть надо построить 15-16 стадионов общей стоимостью около 5 миллиардов долларов за десять лет. Для сравнения: Катар за десять лет построил семь стадионов. И я даже не затрагиваю остальные аспекты, такие как аэропорты, гостиницы, тренировочные базы и так далее. И моя оценка в 5 миллиардов на все стадионы - это очень экономный вариант. По сути, нужно не менее 25-30 миллиардов. Один только стадион SoFi в Лос-Анджелесе стоит 6 миллиардов долларов, и даже он не сможет принять финал Кубка мира. Насколько это все реально? Думаю, вопрос риторический", - заявил Никимбаев.

В Узбекистане сделали заявление о проведении совместно с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу

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