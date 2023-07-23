В Узбекистане сделали заявление о проведении совместно с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу

Первый вице-президент Футбольной Ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов прокомментировал информацию о совместной заявке с Казахстаном на проведение ЧМ-2034 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Qalampir.uz.

Ранее стало известно об идее президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. Однако позже в Министерстве культуры и спорта заявили, что вопрос о проведении этого турнира в Казахстане не рассматривается.

"Один из наших коллег предложил провести чемпионат мира вместе в 2034 году. Это, безусловно, мечта для всех нас, и мы должны достигать ее шаг за шагом", - сказал вице-президент УФА.

Ирматов заявил, что встреча на Иссык-Коле не была официальной. На нем обсуждались соревнования, организованные между сборными командами разных возрастных групп в Центральной Азии в последние годы, и их полезность.

"Во-первых, я бы не назвал встречу на Иссык-Куле саммитом. Правильнее было бы назвать это дружеской встречей без галстуков. Потому что это была действительно неформальная встреча. На встрече мы обсудили молодежные и юношеские соревнования, проводимые в Центральной Азии, насколько они были полезны, и как организованные соревнования способны повысить международый опыт игроков национальных сборных", - сказал Ирматов.

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