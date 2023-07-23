Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

В Узбекистане сделали заявление о проведении совместно с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу

В Узбекистане сделали заявление о проведении совместно с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу
©Rhett Lewis on Unsplash

Первый вице-президент Футбольной Ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов прокомментировал информацию о совместной заявке с Казахстаном на проведение ЧМ-2034 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Qalampir.uz.

Ранее стало известно об идее президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. Однако позже в Министерстве культуры и спорта заявили, что вопрос о проведении этого турнира в Казахстане не рассматривается.

"Один из наших коллег предложил провести чемпионат мира вместе в 2034 году. Это, безусловно, мечта для всех нас, и мы должны достигать ее шаг за шагом", - сказал вице-президент УФА. 

Ирматов заявил, что встреча на Иссык-Коле не была официальной. На нем обсуждались соревнования, организованные между сборными командами разных возрастных групп в Центральной Азии в последние годы, и их полезность. 

"Во-первых, я бы не назвал встречу на Иссык-Куле саммитом. Правильнее было бы назвать это дружеской встречей без галстуков. Потому что это была действительно неформальная встреча. На встрече мы обсудили молодежные и юношеские соревнования, проводимые в Центральной Азии, насколько они были полезны, и как организованные соревнования способны повысить международый опыт игроков национальных сборных", - сказал Ирматов.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Чемпионат мира по футболу Сборная РК по футболу Узбекистан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:36
Сборные
©Rhett Lewis on Unsplash В Узбекистане сделали заявление о проведении совместно с Казахстаном ЧМ-2034 по футболу
21 июля, 09:34
Сборные
©twitter.com/Inter Клуб из Саудовской Аравии предложил чемпиону мира 240 миллионов евро
20 июля, 18:54
Сборные
©instagram.com/neymarjr Неймар назвал самое тяжелое поражение в карьере
20 июля, 14:56
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА
19 июля, 21:46
Сборные
©ПФК ЦСКА В Турции оценили вероятность перехода Зайнутдинова в "Бешикташ"
19 июля, 17:29
Сборные
©instagram.com/cristiano/ Криштиану Роналду сделал заявление о завершении карьеры в сборной Португалии
18 июля, 23:24
Сборные
©КФФ УЕФА отметил впечатляющий гол Казахстана в отборе на Евро-2024
18 июля, 17:59
Сборные
©instagram.com/rasmus.hoejlund "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по трансферу обидчика сборной Казахстана
17 июля, 11:53
Сборные
©uefa.com Определился победитель юношеского Евро-2023 по футболу
16 июля, 14:18
Сборные
©ФК "Кайрат" Жоао Пауло сделал заявление о выступлении за сборную Казахстана
12 июля, 09:27
Сборные
©КФФ Адиев раскрыл планы на новичка сборной Казахстана по футболу из России
11 июля, 18:21
Сборные
©instagram.com/magomedadiev Магомед Адиев оценил перспективы сборной Казахстана в отборе на Евро-2024
11 июля, 17:34
Сборные
©ПФК ЦСКА Магомед Адиев высказался о будущем Алипа и Зайнутдинова
10 июля, 07:55
Сборные
©КФФ Появились новости о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ"
9 июля, 00:08
Сборные
©УЕФА Англия и Испания определили победителя в драматичном финале молодежного Евро
8 июля, 23:30
Сборные
©twitter.com/KMbappe Мбаппе собрался выиграть еще один чемпионат мира
8 июля, 17:58
Сборные
©ФК "Астана" Астанов и Кенесов заинтересовали "Бешикташ"
7 июля, 14:45
Сборные
©ФК "Туран" Футболист сборной Казахстана попал в шорт-лист "Астаны"
6 июля, 00:20
Сборные
©UEFA Определился первый финалист молодежного Евро
5 июля, 23:41
Сборные
©twitter.com/amerkel52 Зарубежный клуб официально представил Александра Меркеля
5 июля, 20:57
Сборные
©ФК "Уфа" Экс-игрок сборной Казахстана перешел в российский клуб
5 июля, 18:56
Сборные
©twitter.com/KMbappe Мбаппе назвали претендентом на "Золотой мяч"
5 июля, 14:07
Сборные
©ФК "Реал" Мадрид В сборной Бразилии объявили о назначении Анчелотти. Подробности
4 июля, 18:49
Сборные
©КФФ Адиев высказался о вероятном уходе Зайнутдинова в "Бешикташ"
3 июля, 10:56
Сборные
©uefa.com Определились полуфинальные пары молодежного Евро-2023 по футболу
1 июля, 10:16
Сборные
©КФФ "Ключевая проблема - государственные деньги". "Красава" высказался о казахстанском футболе
30 июня, 11:30
Сборные
©FIFA World Cup Игрок сборной Дании завершил карьеру в 29 лет
29 июня, 20:28
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана сделала самый большой скачок среди всех команд мира в рейтинге ФИФА
29 июня, 18:59
Сборные
©КФФ ФИФА отреагировала на взлет сборной Казахстана в мировом рейтинге
29 июня, 17:59
Сборные
©КФФ Футболист сборной Казахстана подрался в Астане. Подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus