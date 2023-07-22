Есть третья страна. Известны подробности "заявки" Казахстана на проведение ЧМ-2034

Известный комментатор Ермухамед Маулен высказался относительно новостей о возможной заявки Казахстана на проведение чемпионата мира по футболу-2034. Он отметил, что официального предложения пока нет, передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне стало известно об идее президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. Однако сегодня в Министерстве культуры и спорта заявили, что вопрос о проведении этого турнира в Казахстане не рассматривается.

"Во-первых, никто не делал предложений ФИФА. Это то, что делается после большой экспертной работы и подготовки документов. Президент КФФ Адилет Барменкулов предложил эту идею звезде узбекского футбола Равшану Ирматову (известный рефери - Прим. автора) и главе кыргызского футбола Медербеку Сыдыкову на футбольном форуме тюркских народов. Спросив, как они относится к проведению чемпионата мира в трех странах Центральной Азии? Теперь в Узбекистане и Кыргызстане подумают, посоветуются, а уже потом примут решение. Затем две или три страны проконсультируются друг с другом и соберутся за круглым столом. Будут готовиться к предложению ФИФА. После этого представители ФИФА сравнят его с другими странами-кандидатами и назначат голосование. Это долгий процесс", - отметил он.

Кроме того, Маулен отметил, что не понимает тех, кто скептически относятся к идее проведения мирового первенства на казахстанской земле. Он выделил несколько плюсов в организации чемпионата мира.

"Разве не здорово, если чемпионат мира пройдет в Казахстане? Может быть, к 2034 году мы сможем построить 4 стадиона, неужели нет?! Эти стадионы никто у нас не отберет, они останутся в этой стране. Во время чемпионата мира приедут много туристов, будет миллионная популяризация футбола. Это поспособствовало бы стремительному взлету нашего футбола. Желаю терпения тем, кто, не понимая этого, уже не верит в этот проект", - заключил комментатор на своей странице в Instagram.

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