Что помогло Бахтиеру Зайнутдинову и Марату Быстрову заиграть в РПЛ, следят ли за игроками сборной Казахстана в "Зените" и мог ли перейти туда полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов. На эти вопросы в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил тренер академии клуба из Санкт-Петербурга Евгений Тарасов.

- Почему из большого количества казахстанских игроков, которые пробовали себя в РПЛ, в итоге получилось только у Зайнутдинова и Быстрова?

- У них есть качества, которые требуются для российского футбола, - они ребята выносливые, крепкие, есть мышление футбольное. Бывает, что психологически не справляются, вроде в одном чемпионате неплохо получается, а в другом ничего не идет. Мне кажется, Зайнутдинов и Быстров оказались более готовы и устойчивы к конкуренции.

- Тот же Зайнутдинов может играть в "Зените" и клубах более высокого ранга?

- Нужно понимать, что разные клубы - разные стили игры. Но качества у него есть, объем, бойцовские качества, неплох как в созидании, так и в разрушении, поэтому да, он пригодился бы любой команде. Главное, чтобы он играл и показывал все свои качества.

- В ходе вашей работы в академии "Зенита" к вам приезжают ребята из Казахстана?

- Такие моменты бывают. Например, из футзального "Кайрата" Евгений Ким - он сейчас уже за "Зенит-2" играет. Много ребят из Казахстана просматривают, не всегда получается, но есть и позитивные случаи, когда игроки остаются.

С тем же футбольным "Кайратом" у нас хороший контракт, их игроки могут приехать к нам, наши - к ним, есть такая практика.

- К слову, "Кайрат" создал команду в ФНЛ-2, как вы к этой идеи относитесь?

- Президент "Кайрата" сделал очень хитро и правильно. Игроки там будут развиваться, внутри Казахстана, может, у этих ребят нет конкуренции, а в России они с ней столкнутся. Это хороший ход, в том числе имиджевый.

- А если говорить про основной "Зенит", бывало ли, что к вам обращались по казахстанским футболистам, просили рекомендацию?

- Был один разговор про мальчика из Кыргызстана, он тогда в Гродно играл, Алыкулов вроде бы. Внутри клуба, с аналитиками разговаривали по нему. Не знаю, дошло ли это до первой команды, но подобную информацию слышал.

Напомним, что на первый сбор "Зенита" в этом году отправился казахстанский защитник Нуралы Алип. Он пройдет в команде Сергея Семака просмотр.