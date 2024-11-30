Новый стадион в Астане будет стоить 15 миллиардов
Стал известен бюджет строительства нового стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова на правом берегу Астаны, передают Vesti.kz со ссылкой на "КазТАГ".
Стал известен бюджет строительства нового стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова на правом берегу Астаны, передают Vesti.kz со ссылкой на "КазТАГ".
Новый стадион в столице построят на месте старого по адресу: улица Кенесары, 14, в районе Сарыарка. Площадь застройки объекта – более 15 тысяч квадратных метров.
"Заказчик – ГУ "Управление строительства города Астаны"; характеристика – строительство стадиона имени К. Мунайтпасова в городе Астана, района "Сарыарка", ул. Кенесары, 14"; плановая сумма – Т15 228 082 539,89", – говорится в описании к лоту на сайте государственных закупок.
Министерство промышленности и строительство 24 сентября сообщило, что РГП "Госэкспертиза" выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство стадиона имени К. Мунайтпасова.
Прием заявок на сайте госзакупок начался 22 октября и закончился 6 ноября, тендер выиграло ТОО BiGlobal. Площадь застройки объекта составит более 15 тысяч кв. м. Обещают, что будет три этажа вместимостью 3 600 человек. Проект планируется завершить за 16 месяцев.
Напомним: в феврале было принято решение снести старый стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане. Техническое обследование показало, что существующие трибуны на грани обрушения.
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