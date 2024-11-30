Новый стадион в Астане будет стоить 15 миллиардов

Стал известен бюджет строительства нового стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова на правом берегу Астаны, передают Vesti.kz со ссылкой на "КазТАГ".

Новый стадион в столице построят на месте старого по адресу: улица Кенесары, 14, в районе Сарыарка. Площадь застройки объекта – более 15 тысяч квадратных метров.

"Заказчик – ГУ "Управление строительства города Астаны"; характеристика – строительство стадиона имени К. Мунайтпасова в городе Астана, района "Сарыарка", ул. Кенесары, 14"; плановая сумма – Т15 228 082 539,89", – говорится в описании к лоту на сайте государственных закупок.

Министерство промышленности и строительство 24 сентября сообщило, что РГП "Госэкспертиза" выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство стадиона имени К. Мунайтпасова.

Прием заявок на сайте госзакупок начался 22 октября и закончился 6 ноября, тендер выиграло ТОО BiGlobal. Площадь застройки объекта составит более 15 тысяч кв. м. Обещают, что будет три этажа вместимостью 3 600 человек. Проект планируется завершить за 16 месяцев.

Напомним: в феврале было принято решение снести старый стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане. Техническое обследование показало, что существующие трибуны на грани обрушения.