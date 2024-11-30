Нападающий сборной Казахстана вошел в историю европейского чемпионата

26-летний казахстанский нападающий БАТЭ Оралхан Омиртаев установил уникальное достижение в чемпионате Беларуси, передают Vesti.kz.

Омиртаев поучаствовал в победе БАТЭ над клубом "Сморгонь" (7:4). На поле казахстанец появился на 59-й минуте при счете 4:2 в пользу своей команды. На 83-й минуте Оралхан отметился голом. Это позволило Омиртаеву выйти в лидеры чемпионата Беларуси-2024 по количеству голов после выхода на замену.

До заключительного тура у Оралхана Омиртаева и Максима Скавыша было по семь таких голов, однако в игре со "Сморгонью" казахстанец, начав ее на скамейке запасных, вышел на замену и отличился еще одним забитым мячом.

Благодаря этому он вышел на первое место, обойдя форварда “Торпедо-БелАЗа”, однако у того впереди еще заключительный матч со “Славией”. Кроме того, Омиртаев повторил абсолютный рекорд, который установил тот же Скавыш, будучи игроком БАТЭ, в 2018 году – тогда Максим также отличился восемь раз после выхода на замену. Также Оралхан установил рекорд среди легионеров по этому показателю.