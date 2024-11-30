"Манчестер Сити" нашел замену обладателю "Золотого мяча"

"Манчестер Сити" планирует подписать центрального полузащитника на замену травмированному Родри в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Горожане" рассматривают хавбека " Реал Сосьедада" Мартина Субименди и футболиста "Аталанты" Эдерсона на замену Родри, который из-за травмы "крестов" выбыл, вероятно, до конца сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Субименди со стороны "Реала", "Ливерпуля" и "Арсенала", а за Эдерсоном следит "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Родри стал первым испанским обладателем награды "Золотой мяч" с 1960 года. В этом сезоне Родри провел три игры, а затем получил травму крестообразной связки колена.