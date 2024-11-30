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Представлена символическая сборная "Барселоны" за всю историю

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Представлена символическая сборная "Барселоны" за всю историю ©fcbarcelona.com

В честь 125-летия со дня основания "Барселоны" ESPN составил сборную из лучших игроков в истории каталонской команды, передают Vesti.kz

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В честь 125-летия со дня основания "Барселоны" ESPN составил сборную из лучших игроков в истории каталонской команды, передают Vesti.kz

Команда выглядит так: 

— вратарь: Виктор Вальдес;

— защитники: Дани Алвес, Роналд Куман, Карлес Пуйоль;

— полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Луис Суарес Мирамонтес, Йохан Кройфф;

— нападающие: Лионель Месси, Ладислао Кубала, Роналдиньо

После 14 матчей чемпионата Испании нынешнего сезона "Барселона" набрала 34 очка и занимает первое место.

Барселона Еврофутбол

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