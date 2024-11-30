Представлена символическая сборная "Барселоны" за всю историю
©fcbarcelona.com
В честь 125-летия со дня основания "Барселоны" ESPN составил сборную из лучших игроков в истории каталонской команды, передают Vesti.kz.
В честь 125-летия со дня основания "Барселоны" ESPN составил сборную из лучших игроков в истории каталонской команды, передают Vesti.kz.
Команда выглядит так:
— вратарь: Виктор Вальдес;
— защитники: Дани Алвес, Роналд Куман, Карлес Пуйоль;
— полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Луис Суарес Мирамонтес, Йохан Кройфф;
— нападающие: Лионель Месси, Ладислао Кубала, Роналдиньо
После 14 матчей чемпионата Испании нынешнего сезона "Барселона" набрала 34 очка и занимает первое место.
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