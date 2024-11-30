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"Кайрат" хочет совершить громкий трансфер перед Лигой чемпионов

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"Кайрат" хочет совершить громкий трансфер перед Лигой чемпионов ©ФК "Акрон"

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба входит в сферу интересов алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz

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Бывший форвард сборной России Артем Дзюба входит в сферу интересов алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz

По информации источника 36-летний российский нападающий "Акрона"  следующим летом может пополнить состав "Кайрата". 

Отмечается, что руководство алматинской команды подыскивает усиление для предстоящего участия в Лиге Чемпионов. И одним из вариантов является бывший нападающий сборной России Артем Дзюба. 

Форвард ранее выступал за такие клубы, как: "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит", "Локомотив", "Арсенал" (Тула) и турецкий "Адана Демирспор". 

Напомним, что по итогам 2024 года "Кайрат" стал чемпионом Казахстана, опередив "Астану". В будущем году алматинцы сыграют в квалификации Лиги чемпионов. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
5 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
11 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
12 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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Кайрат ФК КПЛ Футбол Премьер-лига России

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