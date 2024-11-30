"Кайрат" хочет совершить громкий трансфер перед Лигой чемпионов

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба входит в сферу интересов алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

По информации источника 36-летний российский нападающий "Акрона" следующим летом может пополнить состав "Кайрата".

Отмечается, что руководство алматинской команды подыскивает усиление для предстоящего участия в Лиге Чемпионов. И одним из вариантов является бывший нападающий сборной России Артем Дзюба.

Форвард ранее выступал за такие клубы, как: "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит", "Локомотив", "Арсенал" (Тула) и турецкий "Адана Демирспор".

Напомним, что по итогам 2024 года "Кайрат" стал чемпионом Казахстана, опередив "Астану". В будущем году алматинцы сыграют в квалификации Лиги чемпионов.