Стал известен фаворит на пост президента КФФ

Названо имя фаворита на пост президента Казахстанской федерации футбола после ухода в отставку прежнего руководителя Адлета Барменкулова, передают Vesti.kz.

Telegram-канал "Серый Cardinal" информирует о том, что основным кандидатом на пост руководителя КФФ является Марат Омаров.

"Если ничего не поменяется, то президентом КФФ станет Марат Омаров. Председатель АЗРК по сути единственный реальный кандидат, который может получить поддержку региональных федераций. Одной из причин является наличие статуса политического государственного служащего. Без серьезных связей и, самое главное, статуса даже самые прогрессивные идеи могут остаться за бортом серьезного обсуждения, только потому что их автор не является весовой, авторитетной фигурой. Еще одним преимуществом Омарова является равноудаленность от всех известных групп влияния в казахстанском футболе. При этом не должно смущать место рождения. Там не все так однозначно как можно подумать...", — сообщает источник.