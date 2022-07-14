"Набираем слабых и ждем подвига". Эксперт - о "Тоболе" в ЛЧ, Мужикове и легионерах

"Тобол" крупно проиграл в ответном матче квалификации Лиги чемпионов венгерскому "Ференцварошу" и покинул турнир. Корреспондент Vesti.kz поговорил о причинах такого результата с заслуженным тренером РК Павлом Черепановым.

Вторая встреча противостояния завершилась со счетом 1:5, а казахстанцы переместились в другой турнир.

- Павел Петрович, начало матча получилось ошеломляющим, "Тобол" пропустил три мяча за 21 минуту . Как это объяснить?

- Счет уже к десятой минуте мог стать неприличным, ведь у "Ференцвароша" были еще два убойных момента, помимо забитого мяча на четвертой минуте. Миланович говорил о задаче сдержать соперника в стартовые 20-30 минут. Не получилось.

- В прошлый раз вы говорили о низком качестве игры "Тобола" в атаке. Как вы оцените атаку команды в ответном матче?

- В этой игре эффективность атакующих действий была выше, но не столь значительно. Если в домашнем матче оценка была 2,8, то в Будапеште - 3,3. В свою очередь "Ференцварош" отыграл на оценку 9,0. Команда сделала 21 удар по воротам! Венгры на поле делали все что хотели, играли в свое удовольствие и на радость зрителям. Оценка эффективности оборонительных действий "Тобола" - 1,0. Один балл из десяти!? Эта оценка является "зеркальным" отображением качества атаки "Ференцвароша", игроки которого два тайма хозяйничали на половине поля костанайцев.

Тут важно отметить, что Миланович уже по ходу чемпионата перестроил привычную схему игры команды в обороне с тремя центральными защитниками. Сейчас самую важную часть поля в обороне контролируют два центральных бека. Когда схема меняется, следом за ней изменяется и функционал всех игровых позиций. Возьмем в пример Каирова. Раньше он играл латераля, сейчас - крайнего защитника. С точки зрения атаки он был полезен, созидателен, но в обороне Багдат делал позиционные ошибки, с его фланга было много опасных атак. В помощь к нему приходилось выдвигаться Малому, а Томашевич не успевал за Сергеем. В результате возникали "дыры", которые успешно использовали соперники. Глобальные перестройки игровой модели требуют много времени, а у Милановича его не было. В нашем чемпионате перестроечные огрехи были не очень заметны, а в Лиге чемпионов они стали явно видны.

- Не возникло ли ощущения, что "Тобол" уступил не только в мастерстве игроков, но и в интенсивности и атлетичности?

- Очень большое превосходство "Ференцвароша" было в технике. Нужно отметить ловкость, умение чувствовать дистанцию до соперника, рациональный прием мяча с уходом, благодаря которому выигрывается игровая ситуация. Например, как умело нападающий "Ференцвароша" забил гол в конце матча, после вывода мяча под удар, в самом центре штрафной площадки. Все было сделано как в футзале. Их африканские легионеры очень быстрые и мобильные. Наверное, подготовку таких футболистов имели в виду разработчики Стратегии-2034, когда ставили задачу воспитать новую плеяду казахстанских футболистов. Цель амбициозная, но как она будет реализовываться? Понятны ли самим авторам пути решения этой задачи?

В настоящий же момент вся футбольная общественность наблюдает трансферную карусель, устроенную агентами и руководителями клубов под предлогом достижения успехов в Европе.

- Удаление Мужикова. Серикжан отличный игрок, опытный. Но при этом с 2018 года у него пять красных карточек, почти в каждом сезоне он не обходится без удалений. Это какая-то проблема в психологии?

- Его удаление не вызывает сомнений. Оба эпизода, в которых он получил карточки, лишнее доказательство того, что игрок не умеет чисто отбирать мяч. Есть и элементы психологии в этом. Серикжан не справился с эмоциями, агрессию направил не на созидание, а на соперника. Причина, возможно, в том, что он не стал игроком стартового состава, долго болел, восстановить хорошую спортивную форму пока ему не удается.

- "Ференцварош", "Црвена Звезда", ЧФР - это клубы, от которых чемпионы КПЛ вылетали из ЛЧ в последние годы, причем вылетали практически безальтернативно. Для нас Лига чемпионов и даже Лига Европы теперь скорее мечта?

- Своих игроков пока не воспитали. Сильные легионеры дорого стоят, набираем пачками средних и даже просто слабых. Они у себя на родине ничего не выиграли, а мы ждем от них подвига. В настоящее время европейская мечта - это "сладкая морковка". Был положительный опыт "Астаны", но после него осталась "выжженная земля", поэтому ждать повторения не приходится.

- Способен ли теперь "Тобол" побороться за выход в групповой этап Лиги конференций?

- "Тобол" будет играть с "Линкольном", но не надо думать, что в Гибралтаре не умеют играть. Там собраны футболисты из Португалии, Испании, а это быстрые, ловкие, техничные ребята. Да, дома "Тобол" может рассчитывать на победу. Но в гостях стоит ожидать сложную игру, поскольку сам выезд очень непростой - большое расстояние, климатические условия, скорее всего, искусственное поле.

Добавим, что после вылета из Лиги чемпионов "Тобол" сыграет с гибралтарским клубом "Линкольн" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Матчи этой стадии пройдут 21 и 28 июля.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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