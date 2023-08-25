Котировался выше Вороговского. В футбол вернулся потенциально лучший латераль сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 17:00
©КФФ

Руслан Валиуллин пару лет назад блистал в "Тоболе" и стал игроком основы сборной Казахстана, однако дисквалификация за допинг оборвала важный период его карьеры. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему возвращение футболиста на былой уровень вполне возможно.

Сезон-2021 еще относительно свеж в памяти и как раз на этом этапе Валиуллин был превосходен на позиции левого латераля. В тот год Руслан вместе с "Тоболом" шел к чемпионскому титулу (который костанайцы в итоге завоевали), а также закрепился в сборной Казахстана.

Надо понимать, что Валиуллин, находясь в идеальной форме, превосходил Яна Вороговского. Это отразилось в том числе в сборной, где Руслан отыграл три важнейших и очень статусных матча отбора ЧМ-2022, в это время Вороговский всякий раз оставался в запасе.

И, конечно, все помнят фантастический индивидуальный перфоманс Валиуллина в домашнем матче с Украиной. Он сделал дубль за 15 минут и спас команду от поражения. Удивительная игра, которая показала очень большие возможности Руслана. И прежде всего его физические способности, ведь не каждый способен с крайне энергозатратной позиции латераля решить исход поединка в последние 15 минут и быть хладнокровным в этот момент. 

Али Алиев в частности выделял в игроке его физические и функциональные качества:

"У Валиуллина очень сильные скоростно-силовые качества, хорошая выносливость. Есть генетика, моторика. В "Актобе" Муханов увидел, что Руслан бегает, отбирает и ошибается, еще раз побежит, и будет отбирать. Парень генетически силен и не уступит ни одному легионеру в Казахстане. Валиуллин - единственный, кто следит хорошо за своей физической формой, но здесь есть хорошая генетика". 

На фоне истории с допингом, безусловно, читается противоречие относительно физической формы Руслана, однако большинство игроков и тренеров, которые были с ним в одной команде действительно отмечали его постоянную работу над собой и выносливость.

Сейчас Валиуллин возвращается после двухлетнего отсутствия в профессиональном футболе. Он уже заявлен за "Тобол" в чемпионате Казахстана. Безусловно, ближайшие месяцы это будет скорее адаптация и набор кондиций, но уже в следующем году Валиуллин способен выйти на прежний уровень. Игрок предельно мотивирован и прежде всего это касается сборной Казахстана. К слову, Магомед Адиев заявлял, что он смотрел прежние матчи с участием Руслана и готов на него рассчитывать, если игрок вернет былую форму. 

Фото: УАФ©

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Метки:
Валиуллин Руслан Сборная РК по футболу Казахстан Тобол ФК

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