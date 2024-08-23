КФФ обратилась в прокуратуру после избиения судьи на матче в Алматы

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) отреагировали на избиение арбитра в матче любительской J-лиги в Алматы, сообщают Vesti.kz. Инцидент произошел во встрече между командами "Пионер" и "Эрик-сон" (3:5).

"Казахстанскую футбольную общественность потряс вопиющий случай, произошедший 17 августа 2024 года в Алматы на футбольном матче под эгидой футбольной ассоциации Алматинской области (ФААО) между любительскими клубами ФК "Пионер" и ФК "Эрик-Сон".

В конце второго тайма игроком ФК "Пионер" Алибеком Кабуловым были грубо нарушены правила игры, за что арбитром был назначен штрафной удар.

Не согласившись с решением арбитра матча, игрок Алихан Тлеков стал угрожать арбитру расправой и оскорблять, вследствие чего получил красную карточку. После получения красной карточки Алихан Тлеков попытался оказать арбитру физическое воздействие, однако арбитр во избежание побоев отбежал в сторону трибун и завершил матч, дав финальный свисток. После того, как арбитр поднялся на трибуну, игроки ФК "Пионер" №23 Тлеуберди Талип, №21 Тлеков Алихан и спонсор команды Абдиев Айдос нанесли ему телесные повреждения в присутствии болельщиков.

До приезда скорой помощи, по словам очевидцев и самого арбитра, началось оказываться давление на него со стороны игроков ФК "Пионер" и иных лиц.

Данные участники угрожали арбитру расправой, вследствие чего арбитр после приезда сотрудников полиции в больницу был вынужден записать видеообращение о том, что он якобы упал и ни к кому претензии не имеет. Врачи диагностировали у арбитра сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы, лица и грудной клетки, о чем свидетельствует соответствующий медицинский документ.

19 августа 2024 года Дисциплинарный комитет ФААО отстранил ФК "Пионер" от всех своих соревнований, а также пожизненно дисквалифицировал Тлеуберди Т., Тлекова А. и Абдиева А. от участия во всех турнирах ФААО.

В настоящее время по данному факту возбуждено соответствующее расследование. Однако, по словам арбитра, на него продолжает оказываться давление со стороны неизвестных лиц для отказа от своих показаний. Казахстанская федерация футбола решительно осуждает подобные действия, которые наносят серьезный урон не только казахстанскому футболу, но и всей спортивной репутации страны. Мы оказываем всемерную поддержку арбитру и его семье. Призываем Генеральную прокуратуру и МВД РК взять этот случай на особый контроль и предпринять необходимые меры для выявления и наказания виновных. Эти неправомерные действия не должны остаться безнаказанными. Мы стоим на страже защиты интересов футбола и честной игры и надеемся, что все причастные лица понесут заслуженное наказание в полном соответствии с законом.

В целях предотвращения давления на арбитров на уровне УЕФА уже ужесточаются правила по взаимодействую игроков и арбитров, в частности право обращения к арбитру предоставлено только капитану команды в течении матча. По правилам УЕФА, со следующего сезона Судейский комитет КФФ планирует применять его на всех соревнования под эгидой КФФ.