"Казахстан заслужил победу". Тренер сборной Беларуси - о матче в Лиге наций

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
22 сентября 22:42
©Федерация футбола Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев подвел итоги гостевого матча с Казахстаном в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Он поздравил нашу команду.

Ранее казахстанцы впервые выиграли у конкурентов, а затем получили шанс выйти в финальную часть другого турнира. Их поздравил Касым-Жомарт Токаев.

"Поздравляю Казахстан с первым местом. Ваши ребята очень хорошо настроились, провели игру сильно, мощно. Заслужили эту победу.

Мы уступили в единоборствах. Замены не усилили, мы стали, наоборот, хуже играть. Сейчас футбол в вашей стране развивается. Вы на правильном пути", - заявил белорусский специалист. 

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Напомним, что Казахстан после победы над Беларусью гарантировал себе первое место в группе и вышел в дивизион В Лиги наций. Беларусь в свою очередь рискует вылететь в дивизион D. 

 

 

 

 

 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу Беларусь

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