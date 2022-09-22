"Казахстан заслужил победу". Тренер сборной Беларуси - о матче в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев подвел итоги гостевого матча с Казахстаном в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Он поздравил нашу команду.

Ранее казахстанцы впервые выиграли у конкурентов, а затем получили шанс выйти в финальную часть другого турнира. Их поздравил Касым-Жомарт Токаев.

"Поздравляю Казахстан с первым местом. Ваши ребята очень хорошо настроились, провели игру сильно, мощно. Заслужили эту победу.

Мы уступили в единоборствах. Замены не усилили, мы стали, наоборот, хуже играть. Сейчас футбол в вашей стране развивается. Вы на правильном пути", - заявил белорусский специалист.

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Напомним, что Казахстан после победы над Беларусью гарантировал себе первое место в группе и вышел в дивизион В Лиги наций. Беларусь в свою очередь рискует вылететь в дивизион D.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →