"Казахстан играет в Европе, а у России бан - это фактор". Агент - о плюсах натурализации Зуева

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 17:12
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Известный российский агент Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал решение Александра Зуева выступать за сборную Казахстана по футболу. 

"Казахстан ведь играет в европейских турнирах, а у России бан, это важный фактор. Плюс, у Зуева возраст такой, 27 лет, это для него правильный и осознанный выбор. И в той же РПЛ он останется на правах местного, ведь казахстанцы не считаются легионерами. Думаю, для сборной Казахстана это усиление. 

Почему не играл в сборной России? Тут конкуренция такая, да и от тренера зависит, вспомните, при Романцеве играл Карпин, хотя тогда был Канчельскис из АПЛ. У Зуева хороший уровень, он ведь за все юношеские и молодежные сборные России играл. 

Если говорить о позиции, у него есть скорость, физические данные, выносливый. Может играть латераля, инсайда, достаточно универсален. 

В целом, тенденция перехода российских игроков под знамена сборных других стран может продолжится. Футбольный век короток и выступать в европейских турнирах хотелось бы каждому, плюс с перелетами и визовой системой легче", - заявил Сафонов. 

Напомним, что Зуев родился в Костанае и начал заниматься футболом в местной школе, однако в 2005 году его семья переехала в Россию. В составе юношеской сборной России игрок становился чемпионом Европы. 

После принятия гражданства Казахстана Зуев был вызван Магомедом Адиевым в сборную на ближайшие матчи Евро-2024, однако позже выяснилось, что Александр не сможет сыграть против Сан-Марино и Северной Ирландии из-за повреждения, полученного на тренировке.

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Метки:
Сборная РК по футболу Сборная России по футболу

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