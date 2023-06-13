В сборной Казахстана прояснили судьбу новичка на матчи отбора Евро-2024

Получивший казахстанский паспорт полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев не будет в заявке национальной команды на предстоящие матчи квалификации Евро-2024, сообщают Vesti.kz. Об этом заявил главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев.

Зуев получил травму во время тренировки. В этой связи игроку дали время на восстановление.

"Зуев, как обладатель казахского паспорта, является кандидатом в сборную, и мы его и других рассматриваем. Да, в тренировочном процессе получил повреждение и не смог бы принять участие в двух играх. Поэтому было решено его оставить, чтобы он залечил свою травму и приступил с командой к подготовке к чемпионату. Когда наступят следующие отборочные игры, конечно, мы его будем рассматривать", - сказал Адиев в беседе с Sport24.

Напомним, сборная Казахстана сыграет на выезде против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня).

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