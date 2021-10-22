"Кайрат" выступил с заявлением относительно аварии самолета, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чрезвычайное происшествие случилось утром 22 октября в международном аэропорту Алматы. Самолет авиакомпании FlyJet столкнулся с автомобилем Renault.

"Действительно, футболисты и тренерский штаб ФК "Кайрат" были на борту. К счастью, никто не пострадал.

Команда некоторое время находилась в самолете, после уехала на базу клуба. Уже вечером тренировка перед важным матчем "Кайрат" - "Астана", который состоится в воскресенье, 24 октября", - заявили в пресс-службе ФК "Кайрат".

Отметим, что на этом рейсе "Кайрат" возвращался из Баку после матча группового этапа Лиги конференций против "Карабаха".

Обстоятельства инцидента выясняются. В данный момент начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводятся следственные действия.

Напомним, что "Кайрат" потерпел минимальное поражение от "Карабаха" (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций.

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