"Кайрат" против Зайнутдинова? Появилась информация о турнире с топ-клубами

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 13:00
©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" может сыграть на международном турнире с участием клубов из Бразилии, Сербии, Турции, России и Аргентины, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "РБ Спорт".

Как стало известно турнир в Санкт-Петербурге ориентировочно пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Одним из участников будет "Зенит", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

Окончательный состав участников еще не определен, но, по информации источника, среди потенциальных соперников - "Кайрат", "Палмейрас", "Фенербахче", "Бешикташ" Бахтиера Зайнутдинова, "Спартак", "Локомотив", "Црвена Звезда", "Ривер Плейт" и "Тальерас".

Со всеми клубами "Зенит" уже провел переговоры, и, по информации "РБ Спорт", финальная четверка должна определиться в ближайшее время.

Метки:
Кайрат ФК Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Алип Нуралы Зенит

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