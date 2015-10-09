Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Казахстан(футбол)
Сегодня 10:45
 

Капитана сборной Казахстана призвали уйти из "Зенита"

  Комментарии (2)

Капитана сборной Казахстана призвали уйти из "Зенита" ©Нуралы Алип, КФФ

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип должен получать больше игровой практики - так считает бывший игрок национальной команды Александр Киров. 

По мнению Кирова, новому капитану сборной Казахстана стоит покинуть Санкт-Петербург и найти клуб, где он будет игроком основы. 

"Нуралы Алипу нужно уходить из "Зенита" и играть. Потому что в последнее время он совсем мало играет, а это плохо. Уйти в команду, менее считающуюся грандом, чем "Зенит", но зато играть постоянно», — заявил Киров в интервью Legalbet.kz. 

Алип присоединился к "Зениту" в 2022 году. Сначала он находился в аренде, затем клуб выкупил его у "Кайрата" за 2 миллиона евро (по данным Transfermarkt). В текущем сезоне РПЛ казахстанец провёл три матча, результативными действиями пока не отметился.

