Сборные
Сегодня 12:00
 

Главный тренер сборной Бельгии сделал заявление о матче с Казахстаном

  Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии сделал заявление о матче с Казахстаном ©Руди Гарсия, rbfa.be

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о предстоящем матче отборочного этапа ЧМ-2026 против сборной Казахстана, передают Vesti.kz

Бельгийцы продолжают подготовку к домашнему матчу и настроены только на победу. 

"Мы не можем почивать на лаврах. В воскресенье мы играем дома, и нам нужно набрать ещё три очка", — заявил  Руди Гарсия. 

Отметим, что ранее сборная Бельгии разгромила сборную Лихтенштейна на выезде со счетом 6:0. Сборная Казахстана в свою очередь уступила в Астане сборной Уэльса - 0:1. 

Бельгия после трех матчей имеет в своем активе семь набранных очков. У Казахстана три очка после четырех игр в цикле. Матч Бельгия - Казахстан пройдет 7 сентября в Брюсселе. 

 

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
7 сентября 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 127 человек

