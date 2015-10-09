Главный тренер сборной Бельгии сделал заявление о матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о предстоящем матче отборочного этапа ЧМ-2026 против сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Бельгийцы продолжают подготовку к домашнему матчу и настроены только на победу.

"Мы не можем почивать на лаврах. В воскресенье мы играем дома, и нам нужно набрать ещё три очка", — заявил Руди Гарсия.

Отметим, что ранее сборная Бельгии разгромила сборную Лихтенштейна на выезде со счетом 6:0. Сборная Казахстана в свою очередь уступила в Астане сборной Уэльса - 0:1.

Бельгия после трех матчей имеет в своем активе семь набранных очков. У Казахстана три очка после четырех игр в цикле. Матч Бельгия - Казахстан пройдет 7 сентября в Брюсселе.