Два футболиста сборной Казахстана сыграют в последнем туре РПЛ

Два футболиста сборной Казахстана Алексей Щеткин и Марат Быстров сыграют в последнем, 30-м, туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Щеткин попал в стартовый состав волгоградского "Ротора" на матч с казанским "Рубином", который пройдет на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. А Быстров выйдет в старте грозненского "Ахмата" против московского "Спартака". Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном. Все игры 30-го тура стартуют в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

"Рубин": Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

"Ротор": Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щеткин.

Запасные: Обухов, Кверквелия, Донцов, Песегов, Серченков, Медведь, Муллин, Щербин.

"Ахмат": Шелия, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Полярус.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Кадыров, Бериша, Швец, Адуев, Янку, Альсултанов, Алмаши.

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин, Промес, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Маслов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Хендрикс.

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