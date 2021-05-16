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Прямая трансляция матчей последнего тура российской премьер-лиги с участием казахстанцев

Начало в 17:00.

Прямая трансляция матчей последнего тура российской премьер-лиги с участием казахстанцев
Фото: ФК "Ротор"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня, 16 мая, в чемпионате России по футболу состоится последний 30-й тур, по итогам которого будут определены участники еврокубков и те, кто покинет высший дивизион, передает корреспондент Vesti.kz. Свои встречи проведут и команды, за которые выступают игроки сборной Казахстана.

Волгоградский "Ротор", цвета которого защищают Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин, проведет гостевую встречу с "Рубином" в Казани.

Грозненский "Ахмат" с Маратом Быстровым примет на своем поле московский "Спартак".

Ну и пока восстанавливается от травмы Бахтиер Зайнутдинов, его ЦСКА в московском дерби встретится с "Динамо".

Все три матча начнутся в 17:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире их можно посмотреть по этой ссылке.

Место в еврокубках, борьба за выживание, битва со "Спартаком". Что ожидает клубы казахстанцев в 30-м туре РПЛ

Отметим, за тур до окончания РПЛ лидирует в турнирной таблице питерский "Зенит". С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

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Метки:
ЦСКА Сборная РК по футболу Ахмат ФК ЧМ-2022 Зайнутдинов Бахтиер Ротор ФК Казахстанцы за границей Быстров Марат Шомко Дмитрий Щеткин Алексей

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