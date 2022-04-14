Футболиста сборной Казахстана дисквалифицировали. Подробности

Защитник сборной Казахстана и "Тобола" Александр Марочкин дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарного комитета, сообщает официальный сайт КФФ.

Футболист был наказан за красную карточку в матче с "Ордабасы". Санкциям подверглись и некоторые другие казахстанские клубы, которые должны выплатить денежные штрафы.

Решения КДК

КПЛ-2022

"Ордабасы" - "Тобол"

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Тобол" Александра Марочкина дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 10 апреля 2022 года.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Тобол", наложить штраф в размере 100 МРП. ФК "Тобол" оплатить штраф до 13 мая 2022 года включительно.

"Шахтер" - "Мактаарал"

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле болельщика для фотографирования на 51 минуте игры, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Шахтер", наложить штраф в размере 100 МРП. ФК "Шахтер" оплатить штраф до 13 мая 2022 года включительно.

Кубка Республики Казахстан по футболу

"Кыран" – Академия "Оңтүстік"

За физическое воздействие, выразившееся в агрессивном поведении и ударе соперника рукой в лицо после остановки игры, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Кыран" Алмаза Хамытбекова дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 7 апреля 2022 года.

Aqtobe City - "Жетысу"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений шестью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК Aqtobe City, наложить штраф в размере 50 МРП. ФК Aqtobe City оплатить штраф до 13 мая 2022 года включительно.

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