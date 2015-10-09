Футболист сборной Казахстана завершил карьеру в 27 лет: он играл в ЛЧ и стоит 60 миллионов

Бывший капитан молодёжной сборной Казахстана Геворг Наджарян объявил об уходе из профессионального футбола, сообщают Vesti.kz.

При этом экс-игрок не исключил, что может вернуться в футбол в другой роли.

"Может быть возвращаться в футбол буду в качестве спонсора. Жизнь заставила завершить игровую карьеру", — сообщил Наджарян Legalbet.kz.

Последний раз Наджарян выходил на поле в ноябре 2024 года, когда будучи игроком "Атырау" в матче с "Кайратом" порвал крестообразные связки колена.

27-летний Наджарян – воспитанник карагандинского "Шахтёра". В Казахстане также играл за "Астану", "Атырау", а также армянские "Ван" и "Пюник". В казахстанской премьер-лиге в общей сложности спортсмен провёл 132 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

В составе "Пюника" играл в Лиге чемпионов УЕФА, за "Астану" — в Лиге Европы, за "Шахтёр" — в Лиге конференций УЕФА.

В 2019 году Наджарян вызывался в сборную Казахстана, в составе которой провёл один матч. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 тысяч евро (60 миллионов тенге).