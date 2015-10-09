Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Казахстан(футбол)
Сегодня 13:05
 

Футболист сборной Казахстана завершил карьеру в 27 лет: он играл в ЛЧ и стоит 60 миллионов

  Комментарии

Поделиться
Футболист сборной Казахстана завершил карьеру в 27 лет: он играл в ЛЧ и стоит 60 миллионов ©КФФ

Бывший капитан молодёжной сборной Казахстана Геворг Наджарян объявил об уходе из профессионального футбола, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший капитан молодёжной сборной Казахстана Геворг Наджарян объявил об уходе из профессионального футбола, сообщают Vesti.kz.

При этом экс-игрок не исключил, что может вернуться в футбол в другой роли.

"Может быть возвращаться в футбол буду в качестве спонсора. Жизнь заставила завершить игровую карьеру", — сообщил Наджарян Legalbet.kz.

Последний раз Наджарян выходил на поле в ноябре 2024 года, когда будучи игроком "Атырау" в матче с "Кайратом" порвал крестообразные связки колена.

27-летний Наджарян – воспитанник карагандинского "Шахтёра". В Казахстане также играл за "Астану", "Атырау", а также армянские "Ван" и "Пюник". В казахстанской премьер-лиге в общей сложности спортсмен провёл 132 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

В составе "Пюника" играл в Лиге чемпионов УЕФА, за "Астану" — в Лиге Европы, за "Шахтёр" — в Лиге конференций УЕФА.

В 2019 году Наджарян вызывался в сборную Казахстана, в составе которой провёл один матч. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 тысяч евро (60 миллионов тенге).

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Хетафе   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 22:30   •   не начат
Хетафе
Хетафе
(Хетафе)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Хетафе
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 79 человек

Реклама

Живи спортом!