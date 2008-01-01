"Это не конец. У Баторика есть характер". Алиев - о будущем Исламхана

Казахстанский тренер Али Алиев
прокомментировал Vesti.kz
решение дисциплинарного комитета АФК дисквалифицировать Бауыржана Исламхана
на два года. На его взгляд, игрок справится с этой ситуацией.
Исламхан дисквалифицирован на два года
"Это ужасная новость. Я не знаю, на каком основании было принято такое решение, надеюсь, что оно не окончательное. По-человечески мы сейчас должны поддержать Баторика. Со спортивной стороны это будет уроком для всех казахстанских футболистов. В Казахстане не было такой ситуации, и это еще раз доказывает необходимость введения антидопингового комитета.
Но сейчас Баторику нельзя сдаваться, надо бороться, обжаловать решение, может сократят срок дисквалификации.
Реально ли вернуться после двух лет без футбола? Абсолютно реально, Стрельцов возвращался и выглядел еще лучше. Тот же Егор Титов возвращался. Но для Баторика самое главное - не сдаваться, ему надо воспринимать это не как конец карьеры, а как перезагрузку. Но я уверен, что он не будет сдаваться, у него есть характер", - отметил Алиев.
Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда", вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.
Ранее арабские СМИ сообщали, что "Аль-Айн" будет искать нового игрока на место Исламхана, если казахстанец подвергнется к серьезному наказанию.
Комментарий игрока по дисквалификации можно прочитать здесь
. Также на эту тему уже высказался
главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.