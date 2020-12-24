"Мы будем биться за нашего капитана". Байсуфинов - о дисквалификации Исламхана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о решении дисциплинарного комитета АФК дисквалифицировать Бауыржана Исламхана на два года.



"Это неожиданная и неприятная новость. Буквально вчера мне довелось поговорить с представителем игрока и самим Бауыржаном, а уже сегодня мы услышали такое решение. Я уже связался с Баториком, поддержал его, он молодец, держится! Игроки и тренеры сборной Казахстана рядом с ним. Знаю, что и руководство федерации готово оказать ему всяческую поддержку.



Также я поговорил с представителем игрока на предмет такого наказания. Он сказал, что решение они получили, но обоснований еще нет. В любом случае, Бауыржан и все мы будем требовать четкого обоснования для такого вердикта, поскольку он выглядит очень суровым. Мне дали понять, что решение будет обжаловано на уровне CAS (Спортивный арбитражный суд). Еще раз скажу, ситуация крайне неприятная, но будем надеяться на лучшее и биться за нашего капитана!Что будет если решение оставят в силе? Не хочу даже допускать такой сценарий. Будем бороться за него все вместе, это наш капитан и там еще надо изучить много юридических деталей", - заявил Байсуфинов.Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда", вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.Ранее арабские СМИ сообщали, что "Аль-Айн" будет искать нового игрока на место Исламхана, если казахстанец подвергнется к серьезному наказанию.Комментарий игрока по дисквалификации можно прочитать

Vesti.kz выбирают лучшего спортсмена 2020 года. Давайте сделаем это вместе! Свой голос можно отдать по этой ссылке