"Елимай" решил судьбу Смакова: тренер отреагировал

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©instagram.com/fc_elimai

Футбольный клуб "Елимай" из Семея официально объявил о том, что исполняющий обязанности главного тренера Самат Смаков покидает команду, передают Vesti.kz.

В то же время клуб назвал причину ухода 44-летнего специалиста.

"Клуб успешно завершил свое выступление в первой лиге, заняв первое место в турнирной таблице, что гарантирует проход в премьер-лигу.

В связи с этим Самат Смаков не сможет продолжать свою работу в качестве тренера. Для выступления в высшей лиге страны главный тренер должен обладать лицензией PRO и определенными навыками, получение которых требует значительного времени", - говорится в заявлении "Елимая".

Смаков, в свою очередь, так прокомментировал свой уход:

"Честно говоря, не знаю точную причину. Что касается будущего, то могу сказать: дальше - больше. Пока никаких предложений не было", - приводит слова Смакова Meta-ratings.kz.

Ранее прошла информация, что "Елимай" примет работавший в "Актобе" Андрей Карпович.

Метки:
Елимай ФК Смаков Самат КПЛ Первая лига Казахстана Карпович Андрей

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