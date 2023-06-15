Человеческие останки найдены при реконструкции стадиона в Казахстане

Человеческие останки найдены при реконструкции стадиона "Карасай" в Петропавловске, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отмечается, что 14 июня в 9:59 в оперативный канал 102 УП города Петропавловска поступило телефонное сообщение о том, что при реконструкции стадиона "Карасай" были обнаружены останки человеческих костей.

Предварительно установлено, что останки принадлежат кладбищу, которое функционировало на данной территории больше 100 лет назад. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации второго отдела УП города Петропавловска.

Ранее сообщалось, что миллиард тенге потратят на реконструкцию Центрального стадиона в Петропавловске.