Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

Миллиард тенге потратят на реконструкцию стадиона в Казахстане

Миллиард тенге потратят на реконструкцию стадиона в Казахстане
©24.kz

Центральный стадион в Петропавловске приведут в соответствие требованиям УЕФА, сообщает телеканал "Хабар 24".

Более одного миллиарда тенге было выделено из бюджета на эти цели.

Подрядчик уже приступил к выполнению работ. Планируется завершить реконструкцию объекта к середине августа. Полностью будет заменено покрытие на стадионе, а само футбольное поле будет оборудовано системой подогрева.

Кроме того, на спортивном объекте будет установлено новое табло и система автоматического полива. Все необходимое оборудование было доставлено из различных европейских стран.

Для контроля соблюдения футбольных стандартов на ход реконструкции прибыл представитель итальянской компании, ответственной за выполнение этих стандартов.

"После качественной реконструкции поле должно соответствовать требованиям. Поэтому мы здесь, чтобы конкретно поддержать всех наших партнеров, чтобы мы были убеждены в этом, и чтобы они выполнили все работы качественно", - заявил представитель итальянской компании Джанни Форабоски.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кызыл-Жар СК стадион

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 22:58
Казахстан(футбол)
©24.kz Миллиард тенге потратят на реконструкцию стадиона в Казахстане
Сегодня , 14:19
Казахстан(футбол)
©КФФ Сборная сыграет с Сан-Марино в Италии. Там казахстанцы уже выигрывали чемпионство и оформляли покер
Сегодня , 07:57
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Стали не нужны сборной. Кому из казахстанских футболистов следует сменить клуб?
Сегодня , 07:14
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА ЦСКА узнал цену трансфера Зайнутдинова в Европу
Вчера , 17:12
Казахстан(футбол)
©sportbox.ru "Казахстан играет в Европе, а у России бан - это фактор". Агент - о плюсах натурализации Зуева
Вчера , 15:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" "Верю, что выйдем на Евро". Самородов - о сборной Казахстана, критике Карповича и трансфере
Вчера , 14:30
Казахстан(футбол)
©КФФ "Конкуренция с Зуевым? Это хорошо". Самородов - о новичке сборной Казахстана и матче с Сан-Марино
Вчера , 12:42
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Виновники прошлогоднего кошмара. Самые опасные соперники "Астаны" на старте Лиги чемпионов
Вчера , 11:26
Казахстан(футбол)
©Кадр из видео Казахстанец попал в футбольный инстаграм с 64 миллионами подписчиков
12 июня, 19:31
Казахстан(футбол)
©КФФ Игрок сборной Казахстана получил предложение от клуба РПЛ
12 июня, 12:27
Казахстан(футбол)
©"Спорт-Экспресс" Слезы, спасение от алкоголя и слова на казахском: как Зайнутдинов завоевал первый трофей в России
9 июня, 16:46
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Кейс Зайнутдинова и акцент на молодых. "Ростов" - главный претендент на игрока сборной Казахстана?
8 июня, 15:28
Казахстан(футбол)
©ПФК "Крылья Советов" "Евро - это сильно". Реакция российских фанатов на вызов Зуева в сборную Казахстана
8 июня, 13:51
Казахстан(футбол)
©UEFA Родились в Казахстане, но были натурализованы в сборную как россияне. Пять известных случаев
8 июня, 12:40
Казахстан(футбол)
©sportslive.ru Сборной России не станет хуже - Мостовой о получении Зуевым гражданства Казахстана
7 июня, 17:48
Казахстан(футбол)
©КФФ "У меня была злость, но он меня понял". Почему Адиев так доверяет Оразову в сборной Казахстана
7 июня, 17:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Крылья Советов" Чем поможет сборной Казахстана новичок из России Александр Зуев?
7 июня, 14:05
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Критика от Карповича и потерянное место в сборной Казахстана. Что происходит с "Казахским Бензема" в "Актобе"
7 июня, 13:02
Казахстан(футбол)
©ФК "Химки" Чемпион Европы по футболу принял гражданство Казахстана и сделал заявление
7 июня, 10:58
Казахстан(футбол)
©КФФ Опубликован список самых дорогих казахстанских футболистов
7 июня, 10:11
Казахстан(футбол)
©КФФ Связь Ибрагимовича с Казахстаном: жаловался на газон "Астана Арены" и "попал" в историю КПЛ
6 июня, 18:20
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Окреп и стал лидером. Почему лучший бомбардир "Актобе" заслужил дебюта в сборной Казахстана
6 июня, 13:15
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Худший показатель за девять лет. Почему за "Астану" тревожно перед стартом в Лиге чемпионов?
6 июня, 12:02
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" Агент Алыкулова высказался о его будущем в Казахстане
6 июня, 11:38
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА Уйти нельзя остаться. Зайнутдинов достиг потолка в РПЛ и ему пора уезжать
6 июня, 08:58
Казахстан(футбол)
©КФФ Стали известны планы футболиста сборной Казахстана после вылета из российской премьер-лиги
5 июня, 21:34
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" В "Актобе" отреагировали на "отставку" Логвиненко
5 июня, 16:56
Казахстан(футбол)
©ФК "Уфа" Бывший клуб Сейдахмета развалился при экс-тренере сборной Казахстана. От Лиги Европы до третьего дивизиона за 5 лет
5 июня, 16:37
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" "Я редко перехожу на личности, но ...". В "Актобе" недовольны одним из лучших бомбардиров КПЛ
5 июня, 12:47
Казахстан(футбол)
©ФК "Ордабасы" В "Ордабасы" сделали заявление по Исламхану

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus