Бывший игрок ПСЖ прибыл в Астану

Бывший полузащитник сборной Нигерии Джей-Джей Окоча прилетел в Астану, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Один из самых ярких игроков в истории африканского футбола стал специальным гостем проекта Super Bol. Окоча является олимпийским чемпионом, в клубное карьере он выступал за ПСЖ, "Фенербахче" и "Болтон".

В столице Казахстана Окоча поддержит ребят из проекта Super Bol. Он посетит решающий матч команды проекта против сборной QJ league, который состоится сегодня, 29 июля, на "Астана Арене" в 20:00.

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