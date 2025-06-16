Уже в первый день сбора в США Винисиус Жуниор оказался в центре внимания - и не по лучшему поводу. Познакомившись с новым тренером "Реала" Хаби Алонсо, бразилец сразу попал в зону напряжения, передают Vesti.kz.

Что Алонсо требует от Винисиуса

Алонсо, приступив к подготовке команды к клубному чемпионату мира, сразу начал настаивать на вещах, которые считает критически важными для обновленного "Реала", частности, на коллективной игре в обороне.

Как пишет Don Balon, нового тренера особенно беспокоит недостаточная дисциплина при прессинге и возвращении назад у игроков атаки, в том числе Винисиуса. Алонсо хочет, чтобы бразилец чаще помогал в отборе и активно подключался к защитным действиям, чего не хватало команде при Карло Анчелотти.

Принципы Винисиуса могут обойтись ему скамейкой

Однако Винисиус дал понять: он не собирается тратить силы на беготню назад. В его понимании, задача - быть свежим у чужих ворот, а не таскать мяч в своей штрафной. Он не против поддавить в начале атаки соперника, но на большее идти не готов.

Сам он себя видит исключительно как нападающего и не желает распыляться на функции защитника.

Алонсо, известный своей требовательностью и прямотой, вряд ли оставит эту ситуацию без внимания.

Пока это только начало, но если конфликт взглядов затянется, Винисиуса могут ждать неожиданные последствия - вплоть до потери места в старте. Новый тренер не боится принимать непопулярные решения, и даже звездный статус не станет гарантией неприкосновенности.





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