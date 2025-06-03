Защита девушки, ставшей жертвой распространения сексуального видео, снятого тремя воспитанниками "Реала" в 2023 году в клубе на Гран-Канарии, требует для футболиста Рауля Асенсио четырех лет тюремного заключения, передают Vesti.kz.

Он обвиняется в том, что сознательно распространил это видео, зная, что оно было снято без разрешения. По информации Marca, обвинение также требует наложения штрафа в 20 тысяч евро, выплачиваемого по 10 евро в день в течение 20 месяцев, а также компенсации на сумму 58 000 евро.

Трое других участников инцидента — Андрес Гарсия ("Алькорон"), Ферран Руис ("Жирона") и Хуан Родригес ("Тарасона" — обвиняются в преступлениях, связанных с нарушением личных прав, включая съемку интимного видео без согласия, а также в порнографии с участием несовершеннолетних, так как на видео изображена несовершеннолетняя.

Для них также просят срок в четыре года и десять месяцев, а также соответствующие компенсации.

Речь идет о серьезных последствиях для всех вовлеченных. Несмотря на то, что Рауль Асенсио не участвовал в самом инциденте с двумя женщинами, он, по версии обвинения, получил видео и показал его третьему лицу, полностью осознавая, что оно было снято без согласия девушек и что одна из них была несовершеннолетней.

Отметим, что защита требует компенсации: 27 000 евро за физический ущерб, 21 000 евро за психологические травмы и стресс, а также 10 000 евро за моральный ущерб.



Согласно Marca, другая женщина, также оказавшаяся на видео (но будучи совершеннолетней), подаст аналогичный иск. Обе пострадавшие были диагностированы с посттравматическим стрессовым расстройством и другими психологическими последствиями после того, как их личные видео стали публичными.

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