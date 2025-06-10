Будущее голкипера Марка-Андре тер Штегена в "Барселоне" становится все более туманным. После сложного сезона, травмы и возвращения в команду он оказался на скамейке - место в воротах занял Войцех Щенсны, сыгравший уверенно в его отсутствие. Теперь каталонский клуб готов усилить конкуренцию, подписав молодого Жоана Гарсию, и это серьезно задело капитана, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, сам тер Штеген не намерен покидать "Барселону" и считает, что с ним поступили несправедливо. Он хочет бороться за место в основе, но понимает: внутри клуба ему больше не доверяют.

Дополнительное напряжение вызвано отношениями с новым тренером "сине-гранатовых" Ханс-Дитером Фликом - вратарь считает, что тот не поддержал его в трудный момент.

К тому же высокие зарплатные требования и контракт до 2028 года делают возможный трансфер крайне сложным. Несмотря на это, в клубе не исключают расставания с немцем.

Оба лагеря заняли жесткие позиции и в ближайшие недели может разгореться полноценная "война" - за статус, за доверие и, возможно, за будущее.

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Напомним, что у 33-летнего Марка-Андре тер Штегена практически не осталось доверия ни со стороны "Барселоны", ни со стороны Флика.

Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. Из-за тяжелой травмы колена, полученной осенью прошлого года, капитан каталонского гранда сыграл всего в девяти матчах минувшей кампании, пропустив 11 голов. Оценочная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 12 миллионов евро (около 7 миллиардов тенге).