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"Барселона" приняла шокирующее решение по лидеру клуба

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"Барселона" приняла шокирующее решение по лидеру клуба ©facebook.com/fcbarcelona

Каталонская "Барселона" и ее новый главный тренер Ханс-Дитер Флик утратили доверие к 33-летнему вратарю Марку-Андре тер Штегену.

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Каталонская "Барселона" и ее новый главный тренер Ханс-Дитер Флик утратили доверие к 33-летнему вратарю Марку-Андре тер Штегену.

По информации журналиста Хави Торреса, причиной разногласий стало поведение голкипера после восстановления от серьезной травмы колена. Немецкий наставник остался недоволен требованием тер Штегена выйти в стартовом составе на полуфинальные матчи Лиги чемпионов против "Интера", несмотря на то, что тот только недавно оправился от повреждения.

Тер Штеген защищает цвета "Барселоны" с 2014 года. После длительного отсутствия он вернулся в строй в мае. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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