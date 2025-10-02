Зидану предложили возглавить новый клуб: он дал ответ

Французский специалист Зинедин Зидан вновь оказался в центре слухов о возможном назначении главным тренером "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

После серии неудачных матчей под руководством Рубена Аморима в английских СМИ всё чаще звучат версии о том, что именно французская легенда может сменить его на тренерском мостике.

Интерес к Зидану не случаен: в его активе три победы подряд в Лиге чемпионов с мадридским "Реалом", два титула Ла Лиги и ряд других престижных трофеев. Однако сам специалист дал понять, что пока не собирается возвращаться на тренерскую работу.

"Есть тренер, есть команда, и всё это нужно уважать. Я всегда уважал футбол и людей, поэтому сейчас не время. Но когда момент придёт, это будет большим удовольствием, если представится возможность. Я взял паузу в карьере, но полностью ощущаю себя тренером", - приводит слова Зидана Nogomania.

Таким образом, Зидан подтвердил, что его карьера лишь приостановлена, а не завершена - но сейчас он не готов ее продолжать. И хотя "Манчестер Юнайтед" пока сохраняет доверие Амориму, имя француза вновь прочно закрепилось среди возможных кандидатов на пост наставника клуба.

Стоит отметить, что Зидана также называют "очевидным" преемником Дидье Дешама в сборной Франции.

