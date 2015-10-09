Стало известно новое место работы Зидана: легенда сделал заявление

Легенда лондонского "Арсенала" Тьерри Анри намекнул, кто может сменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, передают Vesti.kz.

Ожидается, что Дешам покинет должность наставника национальной команды после чемпионата мира по футболу 2026. Он возглавляет сборную с 2012 года, а вершиной его успешной работы стал триумф на мундиале-2018 в России, где французы в финале обыграли Хорватию со счётом 4:2.

Выступая на пресс-конференции CBS, Анри заявил:

"Мы все знаем, кто станет новым тренером сборной Франции. Вы это знаете, я это знаю. Желаю ему удачи", — заявил Анри.

Учитывая, что накануне капитан сборной франции Килиан Мбаппе рассуждал о том, что был бы рад видеть на этом посту Зинедина Зидана, всё сводится именно к экс-наставнику мадридского "Реала".

В качестве тренера Зидан добился больших успехов со "сливочными": под его руководством "королевский клуб" трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов УЕФА (2016, 2017, 2018), а также выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира.

В последний раз Зидан появлялся на тренерском мостике во время второго пришествия в "Реал", который он окончательно покинул в 2021 году. С тех пор специалист находится без клуба, и многие эксперты считают, что именно сборная Франции станет его следующим этапом в тренерской карьере.