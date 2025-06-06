6 июня "Тоттенхэм" официально объявил об увольнении главного тренера Ангелоса Постекоглу, сообщают Vesti.kz.

Решение стало неожиданным, учитывая, что австралиец привел лондонский клуб к исторической победе в Лиге Европы сезона-2024/25 - в финале была обыграна "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Интересно, что Постекоглу стал первым наставником в английской Премьер-лиге со времен Антонио Конте, которого уволили в сезоне с трофеем.

Как напоминает "Чемпионат", в кампании 2017/18 Конте выиграл Кубок Англии с "Челси", также победив МЮ в финале (1:0), но был отправлен в отставку сразу по завершении сезона.