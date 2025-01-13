Целый этаж и золотые ванные: сколько стоила жизнь Роналду в элитном отеле

Криштиану Роналду, нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии, оплатил рекордный счет за проживание в роскошном отеле Four Seasons в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Звездный футболист разместился там с семьей, друзьями и командой специалистов, которые помогают ему поддерживать высокую форму и развивать карьеру, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportbible.

Роналду арендовал в роскошном отеле целый этаж, который был оборудован для комфортного проживания большой компании: просторные столовые зоны, гостиная, личный кинотеатр и шикарные ванные комнаты, отделанные золотым мрамором, с панорамным видом на город.

За несколько месяцев пребывания в отеле Роналду пришлось заплатить внушительную сумму - 250 тысяч фунтов стерлингов (около 160 миллионов тенге).

Однако для Криштиану такие траты не выглядят обременительными: эта сумма составляет лишь около 6% от его недельной зарплаты, которая достигает 3,17 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,04 миллиарда тенге).

Известно, что у португальца внушительное количество недвижимости.

В его собственности - две виллы на родной Мадейре, дом в Турине, роскошное жилье в Марбелье и особняк стоимостью 17 миллионов фунтов на португальской Ривьере, в престижном районе Кинта-да-Маринья.

А в 2010 году, когда Роналду выступал за "Реал", он приобрел дом за 5 миллионов фунтов в элитном районе Ла Финка, расположенном в Мадриде.

Фото: Four Seasons

Ранее стало известно, когда Роналду закончит футбольную карьеру