Стало известно, когда Роналду закончит футбольную карьеру
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что Криштиану Роналду способен выступать еще несколько лет, передает Vesti.kz.
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что Криштиану Роналду способен выступать еще несколько лет, передает Vesti.kz.
Уже в феврале форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии отметит свой 40-й день рождения.
"Сможет ли Роналду играть после 40? Это зависит от обстоятельств. В этом возрасте становится сложнее восстанавливаться после ушибов и мелких травм. У него невероятное тело, и он следит за ним в миллион раз лучше, чем игроки в мои дни. Если кто-то и будет играть до середины 40-х, то это Роналду, потому что он следит за собой", - сказал Шерингем в интервью BoyleSports.
Действующий контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до конца сезона 2024/2025. Футболист заявлял о своем желании сыграть на чемпионате мира, который пройдет в следующем году в Северной Америке.
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