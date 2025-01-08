Стало известно, когда Роналду закончит футбольную карьеру

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что Криштиану Роналду способен выступать еще несколько лет, передает Vesti.kz.

Уже в феврале форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии отметит свой 40-й день рождения.

"Сможет ли Роналду играть после 40? Это зависит от обстоятельств. В этом возрасте становится сложнее восстанавливаться после ушибов и мелких травм. У него невероятное тело, и он следит за ним в миллион раз лучше, чем игроки в мои дни. Если кто-то и будет играть до середины 40-х, то это Роналду, потому что он следит за собой", - сказал Шерингем в интервью BoyleSports.

Действующий контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до конца сезона 2024/2025. Футболист заявлял о своем желании сыграть на чемпионате мира, который пройдет в следующем году в Северной Америке.