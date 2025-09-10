Тренер Молдовы 8 словами оценил 1:11 в матче отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко лаконично прокомментировал исход матча против команды Норвегии в отборочном цикле чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Осло и завершилась со счётом 11:1 в пользу хозяев.

Холанд забил пять голов в матче отбора ЧМ-2026 и установил рекорд века

"Для нас это позор. Мне больше нечего сказать", — заявил Клещенко в интервью Dagbladet.

Это поражение стало крупнейшим в истории сборной Молдовы. До этого самым разгромным считался результат матча против Дании (0:8) в квалификации ЧМ-2022.

Турнирная таблица группы I

Норвегия — 15 очков (5 матчей)

Италия — 9 очков (4 матча)

Израиль — 9 очков (5 матчей)

Эстония — 3 очка (5 матчей)

Молдова — 0 очков (5 матчей)

Следующие матчи пройдут 11 октября: Норвегия — Израиль, Эстония — Италия.