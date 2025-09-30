Мадридский "Реал" готовится к матчу с "Кайратом", который пройдёт в Алматы во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Для мадридцев эта встреча имеет особое значение: на кону не только важные очки для выхода из группы, но и серьёзные призовые.

Как пишет Defensa Central, по правилам УЕФА, победа в Казахстане принесёт "королевскому клубу" 2,1 миллиона евро, ничья оценена в 700 тысяч, а поражение оставит "сливочных" без дохода. В условиях, когда расходы на состав и инфраструктуру постоянно растут, такие суммы играют немалую роль даже для топ-клуба.

Хаби Алонсо подчеркнул, что его команда должна выйти на поле предельно собранной, независимо от статуса соперника. "Кайрат" воспринимается как аутсайдер группы, но расслабляться "Реалу" нельзя – слишком велика цена ошибки.

После разгромного поражения от "Атлетико" в Ла Лиге (2:5) мадридцы намерены реабилитироваться и вернуть уверенность себе и болельщикам. Сегодняшний матч может стать для команды не только шагом к плей-офф, но и важным психологическим рубежом.

Напомним, что уже сегодня, 30 сентября "Реал" сыграет в Алматы с "Кайратом" в матче второго тура общего этапа. Начало встречи в 21:45.