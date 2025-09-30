Футбол
Стало известно, сколько заработает "Реал" за матч с "Кайратом" в Алматы

Мадридский "Реал" готовится к матчу с "Кайратом", который пройдёт в Алматы во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.  

Для мадридцев эта встреча имеет особое значение: на кону не только важные очки для выхода из группы, но и серьёзные призовые.

Как пишет Defensa Central, по правилам УЕФА, победа в Казахстане принесёт "королевскому клубу" 2,1 миллиона евро, ничья оценена в 700 тысяч, а поражение оставит "сливочных" без дохода. В условиях, когда расходы на состав и инфраструктуру постоянно растут, такие суммы играют немалую роль даже для топ-клуба.

Хаби Алонсо подчеркнул, что его команда должна выйти на поле предельно собранной, независимо от статуса соперника. "Кайрат" воспринимается как аутсайдер группы, но расслабляться "Реалу" нельзя – слишком велика цена ошибки.

После разгромного поражения от "Атлетико" в Ла Лиге (2:5) мадридцы намерены реабилитироваться и вернуть уверенность себе и болельщикам. Сегодняшний матч может стать для команды не только шагом к плей-офф, но и важным психологическим рубежом.

Напомним, что уже сегодня, 30 сентября "Реал" сыграет в Алматы с "Кайратом" в матче второго тура общего этапа. Начало встречи в 21:45.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

