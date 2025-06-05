Стало известно, сколько Модрич будет зарабатывать в новом клубе

Лука Модрич уходит из "Реала" и готовится к новому вызову в Серии А. Все больше источников уверены: легендарный хорватский полузащитник продолжит карьеру в "Милане". Как пишет La Gazzetta dello Sport, стороны почти согласовали устное соглашение, а подписание контракта теперь зависит от окончательного решения самого игрока, передают Vesti.kz.

Сделка предполагает годичный контракт с возможностью продления еще на сезон - до лета 2027 года. Зарплата Модрича составит около 3,5 миллиона евро (2 миллиарда тенге) в год "чистыми", плюс бонусы.

Руководство "Милана" считает, что именно такой опытный игрок сможет не только усилить игру, но и привести раздевалку в порядок. Хорват должен стать неформальным лидером команды, повлияв на атмосферу и дисциплину в коллективе.

Для "россонери" сделка выглядит особенно привлекательной: контракт с мадридским клубом у Модрича заканчивается 30 июня, и "Милан" сможет получить обладателя "Золотого мяча" бесплатно.

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Модрич является самыым титулованным игроком в истории "Реала". За 13 лет в составе "сливочных" он выиграл с командой 28 трофеев, включая шесть кубков Лиги чемпионов



Его прощание с "королевским клубом" состоится после клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

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Напомним, что уход хорватской легенды сказался и на дальнейших решениях клуба - именно после прощания с Модричем "Реал" определился с планами по Мбаппе.