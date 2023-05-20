Спаллетти ответил на слухи об уходе из "Наполи"

Новости спорта Футбол
Сегодня 20:39
©twitter.com/FabrizioRomano

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал разговоры о своем уходе из клуба, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что он отклонил предложение о продлении контракта с клубом до лета 2025 года.

"Вы должны спросить у клуба (что произойдет), а не у меня. Я не отказывался от повышения зарплаты, никаких оговорок нет.

Я не получал никаких предложений от других клубов - все истории фальшивые. Клуб должен прояснить это", - цитирует Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне "Наполи" стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

64-летний Спаллетти возглавляет неаполитанцев с 2021 года. В его тренерской карьере также были "Интер", "Рома", "Зенит", "Удинезе", "Венеция", "Эмполи".

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Метки:
Наполи ФК

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