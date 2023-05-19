Спаллетти принял неожиданное решение после чемпионства с "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти неожиданно отклонил предложение о продлении контракта с клубом до лета 2025 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на газету La Repubblica.

По информации издания, руководство неаполитанцев планирует провести новые переговоры с тренером в ближайшее время.

Текущий контракт Спаллетти действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне "Наполи" стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

64-летний Спаллетти возглавляет неаполитанцев с 2021 года. В его тренерской карьере также были "Интер", "Рома", "Зенит", "Удинезе", "Венеция", "Эмполи".

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