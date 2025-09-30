На этой неделе пройдёт первое полноценное включение еврокубков - когда матчи всех трёх еврокубковых турниров будут проходить параллельно. Во вторник и среду - Лига чемпионов, в четверг - Лига Европы и Лига конференций. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции матчей в Казахстане.

Всего на этой неделе четыре отечественных телеканала покажут 19 еврокубковых матчей в прямом эфире. Это 12 игр Лиги чемпионов и семь встреч в рамках Лиги Европы. Увы, места матчам Лиги конференций не хватило, но вряд ли это будет кого-то всерьёз заботить.





Вторник, 30 сентября. "Кайрат" - "Реал" покажут сразу на двух телеканалах

На сегодня запланировано проведение трансляций шести матчей:

21:45 "Кайрат" - "Реал Мадрид" (Qazsport, Qazaqstan)21:45 "Аталанта" - "Брюгге" (Q League)00:00 "Галатасарай" - "Ливерпуль" (Qazsport)00:00 "Челси" - "Бенфика" (Qazaqstan)00:00 "Пафос" - "Бавария" (Q League)00:00 "Атлетико" - "Айнтрахт" (Q Arena).

Среда, 1 октября. Не пропустите матч "Барселона" - ПСЖ

Во второй день Лиги чемпионов тоже будет шесть эфиров:

21:45 "Карабах" - "Копенгаген" (Qazsport)21:45 "Юнион" - "Ньюкасл" (Q League)00:00 "Барселона" - ПСЖ (Qazsport)00:00 "Арсенал" - "Олимпиакос" (Qazaqstan)00:00 "Монако" - "Манчестер Сити" (Q League)00:00 "Вильярреал" - "Ювентус" (Q Arena).





Четверг, 2 октября. Лига Европы готовит интересные матчи

В этот день казахстанские телеканалы покажут сразу семь игр второго по значимости евротурнира:

21:45 "Рома" - "Лилль" (Qazsport)21:45 "Фенербахче" - "Ницца" (Q League)21:45 "Болонья" - "Фрайбург" (Q Arena)00:00 "Порту" - "Црвена Звезда" (Qazsport)00:00 "Фейеноорд" - "Астон Вилла" (Qazaqstan)00:00 "Лион" - "РБ Зальцбург" (Q League)00:00 "Ноттингем Форест" - "Мидтьюлланд" (Q Arena).



Отметим, что везде указано время начала матча, фактически же трансляция будет начинаться за 10-15 минут до этого.

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Кайрат" - "Реал"

