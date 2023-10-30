Сборная, еврокубки и принципиальный финал. Что нас ждет в казахстанском футболе в ноябре?

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Новости спорта Футбол
Вчера 17:07
©КФФ

Сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) завершен, и до конца года в отечественном футболе осталось не так много матчей. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что ждет любителей этого вида спорта в ноябре.

Отметим сразу, что все официальные ноябрьские матчи, проведение которых запланировано в Казахстане, состоятся на "Астана Арене". Таких игр не так уж и много - их всего четыре.

Финал Кубка Казахстана: кто сыграет в еврокубках?

4 ноября на столичном стадионе будет разыгран финал Кубка Казахстана. В нем сразятся "Ордабасы", уже ставший чемпионом страны, а также костанайский "Тобол". Шымкентцы являются фаворитами матча, тем более, что у соперников была серия из 11 встреч без побед вплоть до вчерашнего дня, пока не был обыгран демотивированный "Аксу" в заключительном туре КПЛ (3:0).

Победитель Кубка Казахстана не только выиграет в статусе и финансах, но и решит судьбу последнего еврокубкового места сезона 2024/25. Если "Тобол" завоюет трофей, то уже следующим летом окажется в квалификации европейских турниров. Но если титул достанется "Ордабасы", то эта возможность будет уже у "Кайрата", финишировавшего в КПЛ на четвертом месте.

Решающие матчи сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Самые ожидаемые матчи концовки года будут связаны с выступлениями сборной Казахстана, и это нисколько не удивительно. Ведь впервые в истории отечественного футбола национальная команда так близка к выходу на крупный турнир, в нашем случае - Евро-2024.

17 ноября на "Астана Арене" команда Магомеда Адиева сыграет с главными аутсайдерами своей группы - Сан-Марино. А 20 ноября национальная дружина сыграет на выезде с другими претендентами на выход на Евро - командой Словении.

Последние игры "Астаны" в групповой стадии Лиги конференций

"Астану" в ноябре ждут две игры в еврокубках. 9 числа команда Григория Бабаяна дома сыграет с "Балкани" из Косова, который столичные уже переиграли в гостях на прошлой неделе. Если "Астане" удастся подтвердить свое превосходство над соперниками, то у клуба появятся реальные шансы на выход из группы Лиги конференций.

Но не менее важным будет матч 30 ноября, который также пройдет на "Астана Арене". Сине-желтые сыграют с загребским "Динамо", который к текущему моменту выиграл все пять очных встреч у "Астаны" с общим счетом 14:1. Казахстанскому клубу надо будет хорошенько потрудиться, чтобы реваншировать последнюю неудачу в столице Хорватии, когда игра завершилась сокрушительным поражением со счетом 1:5.

Отметим, что еще один матч, последний в групповой стадии, "Астана" проведет уже в декабре. 14 числа команда поспорит на выезде с чешской "Викторией". Это будет последний матч в году для казахстанских команд.

Фото: КФФ (1,3), ФК "Ордабасы" (2), ФК "Астана" (4)©

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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