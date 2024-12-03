"Реал" разочаровался в 18-летнем таланте: его покупали за 47 миллионов евро

Бразильский нападающий мадридского "Реал" Эндрик может покинуть команду уже этой зимой. Вундеркинд, от которого ожидали яркого дебюта, пока не оправдывает возложенных надежд. В свои 18 лет бразилец провел всего 130 минут в 12 официальных матчах, что вызывает серьезные вопросы как у болельщиков, так и у руководства "королевского клуба", передают Vesti.kz.

По информации издания Fichajes.net, проблема недостатка игрового времени становится все острее. Под руководством Карло Анчелотти "жемчужина" испанцев оказалась на скамейке, так и не получив достаточного шанса раскрыть свой потенциал.

Итальянский наставник, предпочитающий делать ставку на опытных игроков, подвергается критике за то, что упускает возможности развивать молодежь.

В связи с этим "Реал" рассматривает вариант аренды для Эндрика в зимнее трансферное окно. Главная цель клуба - найти команду, где молодой форвард сможет регулярно выходить на поле и продолжать свой рост.

Интерес к игроку уже проявляют несколько команд из Ла Лиги, а также клубы из других европейских чемпионатов.

Тем временем руководство "сливочных" должно задуматься о пересмотре подхода к развитию молодых талантов. Терпение и создание благоприятных условий для прогресса - именно то, что поможет избежать утраты перспективных игроков, таких как Эндрик.

Ожидается, что решение о будущем 18-летнего форварда будет принято в ближайшие недели. Клуб возлагает большие надежды на его талант и рассчитывает, что аренда поможет ему развить свои способности, чтобы затем вернуться на "Сантьяго Бернабеу" более опытным и уверенным игроком.

Эндрик официально стал игроком мадридского "Реала" летом 2024 года, перейдя из бразильского "Палмейраса" за 47,5 миллиона евро.

В конце августа в своем дебютном матче второго тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (3:0) 18-летний форвард отметился забитым мячом, установив окончательный счет встречи. Этот гол стал первым результативным действием Эндрика за "королевский клуб".

Бразильский вундеркинд вошел в историю "Реала" как самый молодой иностранный футболист, забивший гол в официальном матче. На момент гола ему было всего 18 лет и 35 дней.

Прежний рекорд принадлежал французскому защитнику Рафаэлю Варану, который в 2011 году поразил ворота "Райо Вальекано" в возрасте 18 лет и 152 дней.