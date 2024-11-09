Раскрыто будущее экс-президента КФФ

Стало известно, где может продолжить работу Адлет Барменкулов, на днях покинувший пост президента казахстанской федерации футбола (КФФ), передают Vesti.kz.

В казахстанской федерации футбола рассказали о новом президенте

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, Барменкулов может остаться в казахстанском футболе в ином качестве. Например, стать членом Исполкома КФФ или возглавить один из клубов КПЛ. Какой именно, источник пока не сообщает.

Согласно Уставу КФФ, новый президент будет избран на Внеочередной конференции федерации, дата которой будет объявлена позднее.

Названы пять кандидатов на пост президента КФФ

Барменкулов возглавлял КФФ с 2022 года. Во время его правления сборная Казахстана достигла некоторых значимых успехов. При нем национальную команду возглавил известный российский тренер Станислав Черчесов, сменивший на посту главного тренера соотечественника Магомеда Адиева.

Пока при Черчесове сборная не одержала ни одной победы и ни разу не забила в четырех встречах Лиги наций. 14 ноября казахстанцы примут дома Австрию, а 17-го числа сыграют в гостях с Норвегией. С окончательным составом на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь.

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