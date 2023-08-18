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Пять исторических серий пенальти казахстанских клубов в еврокубках. Вспомним, как это было

Пять исторических серий пенальти казахстанских клубов в еврокубках. Вспомним, как это было
©UEFA Conference League

17 августа болельщиков порадовал лишь один казахстанский клуб в еврокубках - костанайский "Тобол". Команда проиграла в основное время ирландскому "Дерри Сити", но прошла соперников в серии послематчевых пенальти. Теперь костанайцы сыграют в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Корреспондент Vesti.kz вспомнил пять исторических серий пенальти казахстанских клубов в европейских турнирах.

После домашней игры "Тобол" чувствовал себя удовлетворительно, ведь в родных стенах команда добыла минимальную победу со счетом 1:0. Но в гостях костанайцы серьезно пощекотали нервы как самим себе, так и своим болельщикам. Уже на 15-й минуте футболисты "Дерри Сити" забили с пенальти и сравняли счет в двухматчевом противостоянии.

Но больше голов не было. Ни по итогам 90 минут, ни по итогам еще двух овертаймов по 15 минут. Все дошло до серии пенальти, в которой игроки "Тобола" продемонстрировали стальные нервы. Смотрим и наслаждаемся:

 

Главным героем стал российский голкипер Иван Коновалов, отразивший два последних удара ирландцев. Свои голы с точки забили Рамазан Оразов, Милан Вукадинович, Евгений Шахов, Роман Асранкулов, Боян Младович и Павел Киреенко. Единственный промах у Йована Илича, пробившего в перекладину.

Это пятый случай в истории, когда казахстанский клуб побеждает в серии послематчевых пенальти в еврокубках. Теперь вспомним по порядку четыре предыдущих случая:

Август 2013-го, третий квалификационный раунд Лиги Европы. "Брейдаблик" - "Актобе"

Противостояние казахстанского и исландского клубов началось в Актобе, где местные футболисты добыли минимальную победу - 1:0. В гостях было нелегко, и эта ситуация чем-то похожа на игру "Дерри Сити" и "Тобола". Еще в первом тайме "Брейдаблик" сравнял счет в противостоянии, но больше голов не было. 

В серии пенальти наилучшим образом себя проявил казахстанец Андрей Сидельников, парировавший четыре из пяти ударов соперников! Четыре из пяти, это не шутка! При этом полевые игроки "Актобе" стабильностью не отличились - Петр Бадло промахнулся, а удар Марата Хайруллина был отбит. Благо, что забили Эмиль Кенжисариев и Тимур Кападзе.

Август 2018-го, раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. "Астана" - АПОЭЛ

Решающее противостояние, от которого зависело, будет ли у "Астаны" групповой этап еврокубков. Встреча с уже хорошо знакомыми соперниками из АПОЭЛа, пути с которыми пересекались в 2015-м и 2016-м. Первая игра прошла на Кипре, и хозяева выиграли со счетом 1:0.

В ответной встрече уже "Астана" добыла минимальную победу благодаря голу Педро Энрике с пенальти. После двух часов баталий на "Астана Арене" дело перетекло в серию пенальти. В ней киприоты забили всего один раз. Дважды их удары остановил капитан столичных Ненад Эрич, и еще два раза гости промахивались сами.

У "Астаны" промахнулся Марин Аничич, а Абзал Бейсебеков не смог перехитрить вратаря. Зато забили Ричард Алмейда и Энрике, который во второй раз за один вечер выиграл дуэль у вратаря АПОЭЛа. 

Июль 2021-го, второй квалификационный раунд Лиги конференций. "Шахтер" - "Стяуа"

Первый розыгрыш нового еврокубкового турнира - Лиги конференций - состоялся как раз в 2021 году. Карагандинцы во втором раунде отборочного цикла встретились с крепким клубом из Румынии. В гостях горняки проиграли со счетом 0:1, а домашний матч вынуждены были играть не на родине, а в Армении.

Дело в том, что два года назад еще было предостаточно карантинных мер из-за коронавируса, и по возвращении из Казахстана домой игрокам "Стяуа" пришлось бы оказаться на карантине. Для профессионального клуба это было бы катастрофой, поэтому было решено провести игру на нейтральном поле, а Армения, в отличие от Казахстана, не входила в красную зону Румынии.

В ответном матче "Шахтер" открыл счет уже на 11-й минуте - отличился Михаил Габышев. Голов не было до 76-й минуты, пока "Стяуа" не сравнял счет в матче и не вышел вперед по сумме двух встреч. Уже в компенсированное время номинальных хозяев спас Айдос Таттыбаев, вышедший на замену. Именно он сделал счет 2:1 и перевел игру в овертайм.

В серии пенальти важный сейв сделал лидер горняков Игорь Шацкий. А его товарищи Эдин Рустемович, Стефан Букорац, Иван Граф, Давид Атанаскоски и все тот же Таттыбаев уверенно реализовали свои пенальти. 

Август 2021-го, третий квалификационный раунд Лиги конференций. "Шахтер" - "Колос"

Следующая стадия для "Шахтера" оказалась не менее драматичной. В соперники казахстанскому клубу достался украинский "Колос". Команды сначала сыграли в Украине, а затем в Астане. По итогам двух матчей голов не было совсем. Поэтому выявить сильнейшего должна была серия пенальти.

Главным героем стал Шацкий, отразивший три удара из четырех! Кстати, футболисты "Шахтера" снова забили все свои пенальти - это сделали Рустемович, Букорац и Граф. В таком же порядке, как в матче против "Стяуа".

Отметим, что всего в еврокубковой истории казахстанские клубы провели шесть серий пенальти. Лишь самую первую, в 2011 году, можно назвать неудачной. Тогда в квалификации Лиги Европы "Актобе" уступил российской "Алании" - 2:4.

Зато пять следующих серий пенальти стали для казахстанских клубов удачными. Спасибо Сидельникову, Эричу, дважды Шацкому и Коновалову! Ну и, конечно же, тем, кто забивал свои пенальти в этих сериях.

Напомним, что в финале квалификации Лиги конференций "Тобол" сыграет с чешской "Викторией Пльзень". Первый матч пройдет в Костанае 24 августа, а ответная игра состоится в Чехии 31 числа.

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Метки:
Футбол Лига Европы Лига конференций Казахстан Тобол ФК Астана ФК Актобе ФК Шахтер ФК Оразов Рамазан Андрей Сидельников Кенжисариев Эмиль

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