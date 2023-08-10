"Тобол" одержал победу в первом матче за выход в плей-офф Лиги конференций

Лига конференций УЕФА, Отборочный раунд 3
Голы:Асранкулов (Вукадинович), 65 (1:0)
Костанайский "Тобол" провел первый матч с североирландским "Дерри Сити" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 65-й минуте игры забил полузащитник "Тобола" Роман Асранкулов.
Ответная игра состоится 18 августа в Ирландии.
Напомним, победитель пары "Тобол" - "Дерри Сити" в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим противостояния "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.
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